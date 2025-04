Olaines pusē vīrietis pēc ballītes nolēma pārnakšņot savā auto, bet pamodās pavisam ne tur, kur bija cerējis

Viens no viņiem - Verners, kurš joprojām bija redzami apmulsis pēc negulētās nakts. Viņš TV3 raidījuma "Degpunktā" žurnālistiem stāsta: "Vakar vakarā mēs pasēdējām, naktī cepām šašlikus. Es nolēmu palikt gulēt mašīnā - negribēju braukt mājās piedzēries, man mājās bērni. Aizmigu. Pamodos no tā, ka... izrādās, viņš bija paņēmis atslēgas no mana kabatas un aizbraucis pie meitenes."