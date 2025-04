Sprūds: Latvija nevadāmās kājnieku mīnas varētu iegādāties no Polijas un Somijas

Sprūds norādīja, ka nav jēgas vienai valstij paziņot par izstāšanos no konvencijas, radot jautājumus, kā šīs mīnas iegādāties. "Ir piecas reģiona valstis, kurām ir iespējas šīs mīnas ražot, tāpēc Somijas izstāšanās no konvencijas no mūsu perspektīvas pastiprina reģionālās pieejas pamatotību," uzsvēra Sprūds.