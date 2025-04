"Stacijas bērni", kas runā tā, ka "ausis vīst" - kāpēc jaunieši baros klaiņo pa tirdzniecības centriem

Šis incidents, kas šķietami ir tikai viens no daudzajiem, ko ikdienā novēro apmeklētāji, tiek uzskatīts par tipisku paraugu klaiņojošo jauniešu uzvedībai Rīgas tirdzniecības centros. Gints vēlāk saņēma video no citiem aculieciniekiem, kur bija redzams vardarbīgs kautiņš starp jauniešiem, kas notika tieši tirdzniecības centrā. Video bija dzirdami aculiecinieku komentāri par notiekošo, kuru laikā jaunieši izsacīja rupjus lamu vārdus un pilnīgi nebaidījās no sekām, pat filmējot notiekošo.