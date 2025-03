FOTO: noskaidrotas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" aizvadītā gada atzītākās grāmatas

LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova norāda, ka pērn aktīvā lasīšanā iesaistījies rekordliels dalībnieku skaits - 22 200. "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2024" tika piedāvāta kolekcija no 28 grāmatām, deviņas no tām bija oriģinālliteratūras darbi un 19 tulkojumi no vācu, ukraiņu, japāņu, itāļu, norvēģu, franču, igauņu, somu, angļu, poļu un čehu valodas. Lasītāju visaugstāko novērtējumu atpazīstami latviešu rakstnieki, bet no tulkojumiem visaugstāk vērtēti somu, ukraiņu, igauņu, norvēģu, poļu, vācu, angļu, itāļu, japāņu un čehu rakstnieku darbi.