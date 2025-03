Mārupes novadā būtiski palielināti pabalsti...

Lai atbalstītu izglītības ieguvi, maznodrošināto mājsaimniecību bērniem pabalsts palielināts četrreiz - no 50 uz 200 eiro. Mārupes novada iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas noteikti būtiski augstāki

sociālie pabalsti. Jaundzimušā aprūpei pabalsts palielināts no 200 uz 500 eiro, ja novadā deklarēts viens no vecākiem, un no 400 uz 1000 eiro, ja deklarēti abi vecāki. Ieviesti arī jauni pabalsti – ģimenēm, kurās piedzimst dvīnīši, pabalsts paredzēts 2500 eiro, bet ģimenēm, kurās piedzimst trīnīši,- 10 000 eiro.