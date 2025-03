Kriminālā vēsture: asiņainais ormanis un Sofija no Rīgas

Sākās Pirmais pasaules karš, Baltijā iebruka vācu karaspēks, tāpēc 1915. gadā Petrovs ar ģimeni no Rīgas evakuējās uz vienu no pilsētām Pievolgā. Vēl pēc diviem gadiem notika boļševiku apvērsums, sākās pilsoņu karš, un Vasīlijs ne tikai brīvprātīgi iestājās Sarkanās armijas rindās, bet par sevi sāka stāstīt, ka esot cietis no cara režīma un tādēļ pat gadu sēdējis cietumā.