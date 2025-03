Ar taksometru dodas uz Rīgu, lai krāpniekam atdotu 4000 eiro

Kāda liepājniece saņēmusi īsziņu it kā no tiesas.lv, kur norādīts, ka nepieciešams atvērt saiti, lai uzzinātu papildu informāciju par naudas soda izpildes termiņa beigām. Sieviete atvērusi saiti un centusies ielogoties norādītajā saitē ar Smart-ID, taču saite neesot atvērusies. Tomēr sieviete nākamajā dienā konstatēja, ka no personīga konta pārskaitīti vairāk nekā 350 eiro uz citu kontu.