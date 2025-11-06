Aizsaulē devusies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Inta Dimante
Aizsaulē devusies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Inta Dimante

Aizsaulē devusies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja Inta Dimante, liecina svētku rīkotāju paziņojums sociālajos tīklos.

Dimante bija pedagoģe un kultūras darba organizatore, ilggadēja Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja.

2023. gadā Dimantei tika piešķirts Ministru kabineta atzinības raksts par mūža ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu skatuviskās tautas dejas attīstībā un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā.

Portāls jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem.

