Nelāgu slavu ar uzstāšanos 9. maija “Uzvaras svētkos” ieguvušais Ainars Mielavs Valsts svētkos sveiks Kanādas latviešus
Dziedātājs un mūzikas izdevniecības vadītājs Ainars Mielavs, kurš pirms 15 gadiem ieguva “Kremļa lakstīgalas” palamu, jo 2010. gada maijā uzstājās “saskaņiešu” rīkotajā tā dēvētās “Uzvaras dienas” koncertā pie Pārdaugavas “okupekļa”, nu 15. novembrī kāps uz vienas no ārzemju latviešu centrālajām skatuvēm Latviešu centrā Toronto, Kanādā, un Amerikas tautiešus sveiks Valsts svētkos – 18. novembrī.
Tagad Ainars Mielavs šo savu uzstāšanos “Facebook” komentējis šādi: “Es jau gara acīm redzu – dzirdu: “Kremļa lakstīgala! Okupekļa dziedātājs! Kādas tev vispār tiesības šajā sakarā kaut ko teikt?”. Lai nu kam, bet tieši man ir tiesības! Nevienam citam, bet man savulaik pietika drosmes ar palmas zaru rokā doties Latvijas krievu midzenī ar cerību, ka dziesma un vārds palīdzēs viņus padarīt lojālus zemei, kurā viņi dzīvo. Varbūt par vēlu, tāpēc nesanāca. Bet es vismaz mēģināju. Un ar to lepojos joprojām. Dievs svētī Latviju!”
Ainārs Mielavs uzstājas Uzvaras parkā
Nesen Ainars Mielavs izpelnījās arī skarbu kritiku par iesaistīšanos politiskajā kustībā “Bez partijām”, kas pieprasa vēlēšanu kārtības maiņu. Viņš “Facebook” publicējis ierakstu: “Manu valsti jau vairākus gadus pārvalda cilvēki, kuri bliež pa nagiem atkal un atkal – pašapmierināti un finansiāli nodrošināti mazohisti. Kā precīzi rakstīja Alvis Hermanis - politiķi, kas par tādiem kļuvuši pārsvarā tikai tāpēc, ka nespēj atrast godīgu darbu kur citur.”
Šai sakarā bijusī filmu administratore un redaktore, kinoteātru un restorānu apsaimniekotāja, kādreizējā Rīgas domniece, kinorežisora un ārlietu eksministra Riharda Pīka dzīvesbiedre Sarmīte Pīka atgādinājusi kādu “melno plankumu” Ainara Mielava radošajā biogrāfijā, jo viņš nepilda savus solījumus. “Ainars Mielavs mēģina sevi paaugstināt, šoreiz pakāpjoties uz “negodīgo politiķu” mugurām, bet atvainojiet, godīgums un vārda turēšana ar šo cilvēku man noteikti nesaistās. Un tagad viņš ir atvēzējies rādīt citiem, kā pareizi ir jākārto lietas,” Sarmīte Pīka raksta “Facebook”. Ainārs Mielavs neesot samaksājis ukraiņu fotomāksliniekam Mikolam Gņisjukam par to, ka viņa uzņemto komponista Imanta Kalniņa portretu Ainars Mielavs izmantojis uz sava izdotā mūzikas diska vāka. Sarmīte Pīka bijusi no sava maka samaksāt pienākošos autoratlīdzību, jo viņai “bija kauns atzīties Mikolam Gņisjukam, kādi sūdabrāļi mēdz būt mani tautieši”.
Tagad Ainars Mielavas uzstāsies 15. novembrī Valsts svētku sarīkojumā Latviešu centrā Toronto, vēsta Kanādas latviešu kopienas reklāmas. Šajā pasākumā piedalīsies arī Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs ar uzrunu. Bet koncertā bez Ainara Mielava uzstāsies arī pianists Rūdolfs Macats no Latvijas un vietējās deju kopas “Daugaviņa”, “Daugaviņas meistari”, “Diždancis” un “Danču grupa”. Latvijas Nacionālās apvienības Kanādā Izglītības nozares vadītāja Agra Asmus Vagnere pasākuma rīkotāju vārdā laikrakstā “Latvija Amerikā” raksta: “Īpaši priecājamies par mūsu viesiem no Latvijas leģendāro dziesminieku Ainaru Mielavu un virtuozo pianistu Rūdolfu Macatu.”
Koncerts ar Ainaru Mielavu “Dziesma, vārds un deja Latvijai” 15. novembrī Toronto notiek arī ar Latvijas Ārlietu ministrijas no diasporas atbalsta programmas atbalstu. LNAK to reklamē: “Ainars Mielavs ir latviešu dziedātājs, dziesmu rakstnieks un gleznotājs no Rīgas. Uzstājies ar grupām “Jauns mēness”, “Mielavs un pārcēlāji|” un arī kā solo mākslinieks. Svētku koncertā skanēs Ainara Mielava standarti – populārākās dziesmas no visiem radošajiem periodiem – “Piekūns skrien debesīs”, “Kad mēness jūrā krīt”, “Ai, jel manu vieglu prātu”, “Tu saviļņoji mani”, kā kopā ar Imantu Kalniņu radītie skaņdarbi un latviešu tradicionālās dziesmas. Dziedātājs uzstāsies kopā ar pianistu – virtuozu Rūdolfu Macatu. Pirms un pēc koncerta būs iespējams iegādāties dziedātāja grāmatu “Kad mēness jūrā krīt” un skaņuplates.”