"Kāpēc "atpestīšanu" no amata gaidīju divus gadus..." Bijusī RAKUS padomes priekšsēdētāja nāk klajā ar stāstu

Kukka uzsver, ka viens no galvenajiem šķēršļiem ir Veselības ministrijas ierēdņu neuzticēšanās slimnīcu padomēm un vēlme visu kontrolēt pašiem, jo ierēdņi uzskata, ka viņi to var darīt labāk. Viņasprāt, ja nav ticības padomei, tad jautājums ir, kādēļ vispār to veidot. “Ja jūs neuzticaties padomei, tad tā nav vajadzīga,” atzīmē Kukka, uzsverot, ka šāda pieeja rada tikai papildu birokrātisko slogu slimnīcas valdei, kas ir spiesta atskaitīties gan ministrijai, gan arī padomei. “Ierēdņu uzticēšanās valsts kapitālsabiedrību un uzņēmumu vadībai atvieglotu milzīgu daļu nastas un samazinātu pašas ministrijas darba apjomu,” norāda Kukka.