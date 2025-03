Kardiologs Andrejs Ērglis pārsteidz rezerves karavīru ierindā

Kā tad Andrejam Ērglim veicās rezervistu apmācības kursos? “Skaidrs, ka visgrūtākais bija ātrums. Es taču tur biju viens no gados visvecākajiem un, gluži loģiski, jaunajiem čaļiem ātrumā netiku līdzi. Kaut vai no rītiem sataisīties tajās desmit minūtēs, gultu saklāt. Protams, varētu jau piecelties dažas minūtes agrāk, taču to nedrīkst. Jāceļas visiem kopā tieši sešos, nedrīkst kāds piecelties agrāk un ar savu rosīšanos iztraucēt citu miegu. Savukārt rīta rosmēs satraucos, vai spēšu noskriet to vienu kilometru, taču temps bija manām spējām diezgan piemērots. Bet es jau arī negrasījos padoties,” stāsta Ērglis, piebilstot: “Toties tagad zinu, cik patiesībā daudz var paspēt izdarīt četrās minūtēs! Pat gultu saklāt ar perfekti gludiem stūrīšiem!”