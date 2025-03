Siliņa komentē partijas "Latvija pirmajā vietā" iespējamo neatļautu labumu pieņemšanu no Ķīnas vēstniecības

Komentējot partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iespējamu neatļautu labumu pieņemšanu no Ķīnas vēstniecības Latvijā, Siliņa norādīja, ka Satversmes aizsardzības birojs regulāri informē par valstīm, kam ir potenciāla interese iegūt kādu informāciju, tāpēc amatpersonām ir jābūt ļoti uzmanīgām pret to, no kurienes nāk finansējums, lai varētu arī skaidrot sabiedrībai, kā interesēs tas tiek darīts.