Pēc Latvijas izstāšanās no Otavas konvencijas aktuāla kļūst pretkājnieku mīnu ražošana un reģionālā sadarbība

Jautāts par to, kur un kad Latvija gādās pretkājnieku mīnas, ņemot vērā, ka to darīt nedrīkstēs vēl sešus mēnešus pēc izstāšanās no konvencijas, ministra atbildēja, ka tādēļ svarīgi ir no minētajām saistībām atbrīvoties visam reģionam vienlaikus. Tas ļaušot kopīgi meklēt risinājumus par pretkājnieku mīnu iegūšanu sadarbībā ar reģiona valstīm tad, kad būs stājušies spēkā tam vajadzīgie nosacījumi.