Jelgavas novada deputāti atlaiž no darba izpilddirektori Lonerti

Dome pieņēma lēmumu atbrīvot viņu no amata ar 11. aprīli. Balsojumā par darba līguma uzteikumu Lonertei piedalījās 14 deputāti - 13 balsoja par, bet viens atturējās. Izpilddirektors tiek atbrīvots no amata, ja par to nobalso vairāk nekā puse domes deputātu.