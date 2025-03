Advokāts Saulvedis Vārpiņš par Eiropas mistisko “zelta bedri”, iespēju atgūt izkrāpto OIK un to, kādēļ klibo izmeklēšanas kvalitāte

Kā nesen atzinis Romas pāvests, vienaldzība ir demokrātijas vēzis. Lai to nepieļautu, zvērināti advokāti ir nodibinājuši Tiesiskuma atbalsta biedrību, kuras uzdevums ir veicināt un atjaunot tiesiskumu tajās lietās, kurās tiesiskums netiek ievērots. Ja mēs gribam sakārtot savu valsti, tad jābūt atbildīgiem par saviem lēmumiem, stingri pieprasot to darīt arī tiem, kuri to nevēlas. Biedrības durvis ir atvērtas visiem, kuri domā līdzīgi un ir gatavi pielikt spēkus biedrības mērķu īstenošanai. Īpaši biedrībā tiek gaidīti zvērināti advokāti.