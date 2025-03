FOTO: "Saimniece izplūda asarās un mums neticēja!" Piecus gadus pēc pazušanas mājās atgriezies suņuks

Jāpiemin, ka norādītā adrese biedrības vadītājai bija labi zināma - no šīs adreses jau 2020. gadā tika izņemti vairāki necilvēcīgos apstākļos turēti suņi, kuru veselības stāvoklis bija kritisks. Tolaik, vairākus no sunīšiem glābt neizdevās - dažiem no suņiem bija tārpu izraisīta toksikoze, citam audzēji, bet vēl kādai kucītei bija novērots maksts izkritums. "Ieejot šajā teritorijā pavērās aina uz metāllūžņu kalniem, dēļiem, divām maza izmēra būdām, kas aizkrautas ar miskasti un baru skraidošu suņu. Ieraudzītais lika matiem celties stāvus," tolaik vēstīja Gundega.