Valdība ierobežos pašvaldību tiesības lemt par būvniecības iecerēm pēc ietekmes uz vidi izvērtējuma

Ekonomikas ministrija piedāvā mazināt birokrātiju būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā, lai būvniecības procesa laikā nebūtu papildus jāprasa sabiedrības līdzdalība jautājumos, par ko lēmums jau pieņemts. Tāpat plānotas izmaiņas tehniskajos noteikumos, nosakot, ka to derīguma termiņš nav mazāks par diviem gadiem. Plānots precizēt arī atbildību par pazemes inženiertīkliem, neprasot no būvnieka atbildību, ja tie atrodas citā vietā, nekā to norādījis šo tīklu īpašnieks.