LNMM būs skatāma Ņujorkā dzīvojošā latviešu mākslinieka Timofejeva personālizstāde "Citi pasažieri".

Viktors Timofejevs (1984) ieguvis maģistra grādu Piet Zwart institūtā Roterdamā un bakalaura grādu Hantera koledžā Ņujorkā, šobrīd ir pasniedzējs Rhode Island School of Design Rodailendā, ASV. Mākslinieka nesenākās personālizstādes: “Pedagoģiskās spēles 1. Starpnieki un ierobežojumi” galerijā “427” Rīgā (2023), “DOG” Interstate Projects Ņujorkā (2021), “God Objects” galerijas “Karlin Studios” laikmetīgās mākslas centrā “FUTURA” Prāgā (2020), “Kāpnes uz meloni” Kim? Laikmetīgās mākslas centrā Rīgā (2017), “S.T.A.T.E.” Drawing Room Londonā (2016). Nesenākās grupu izstādes: “Shallow Springs” Kohta Kunsthallē Helsinkos (2023), 14. Baltijas triennāle Laikmetīgās mākslas centrā (CAC) Viļņā (2021), “Post-Digital Intimacy” Prāgas Nacionālajā galerijā (2021), “Nenorunātās tikšanās” LNMM izstāžu zālē ARSENĀLS Rīgā (2019), “A Barbarian in Paris” Fondation Pernod Ricard Parīzē (2018), “Somewhere in Between” Tēlotājmākslas centrā “Bozar” Briselē (2018).