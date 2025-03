Latvijas Radio bigbends un portugāļu fado dīva Marija Mendeša aicina uz diviem koncertiem Rīgā

Šī mūzika ir radusies no vairākiem leģendāriem fado skaņdarbiem, piemēram, “Foi Deus”, “Tudo Isto É Fado”, un tradicionālajām portugāļu dziesmām, piemēram, “Quando Eu Era Pequenina” un “Verdes Anos”. Tās tiek aizraujoši interpretētas un rada mūzikas pasauli, kurā saplūst džezs, laikmetīgā un tautas mūzika. Īpaši jāizceļ leģendārais brazīliešu multi-instrumentālists un komponists Hermeto Paskoals (Hermeto Pascoal), kurš veltījis dziedātājai dziesmu savā eksperimentālā fado manierē - to izpilda bez vārdiem. Viens no Marijas iecienītākajiem skaņdarbiem ir “Com Que Voz” – sena portugāļu dziesma ar vārdiem, kas tapuši pirms 500 gadiem un ko sarakstījis dzejnieks Luiss de Kamoinšs (Luís de Camões), kuru bieži dēvē par portugāļu Šekspīru. Šo dziesmu padarīja nemirstīgu “Fado karaliene” Amālija Rodrigesa (Amália Rodrigues) un ar to iesāksies koncerts, radot atmosfēru neaizmirstamam muzikālam vakaram. Latvijas Radio bigbenda krāšņais orķestra skanējums iemirdzēsies, satiekoties ar Mendešas kaislīgo balsi, kas stāsta stāstus par “saudade” – ilgošanos un mīlestību.