Liepājas okupācijas muzejā atklās iespaidīgu ekspozīciju par Otrā pasaules kara traģiskajiem notikumiem

Padomju okupācijas vara 1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīja 15 424 iedzīvotājus, no kuriem 1371 bija no Liepājas un tās apkārtnes. Pēc tam sekoja nacistu varas terors, kura laikā pazemoja, mocīja un nogalināja tūkstošiem liepājnieku – ebrejus, romus un garīgi slimus cilvēkus.