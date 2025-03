FOTO: krāšņi atklāts Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls

Koncerta muzikāli krāšņā kulminācijā publika piedzīvoja Kamila Sensānsa virtuozo Pirmo čellkoncertu, kas izslavēts ar savām izteiksmīgajām interpretācijām un spožo tehniku. To solo izspēlēja spožais vācu čellists Daniels Millers-Šots, kuru "The New York Times" raksturojis kā "ārkārtīgi izteiksmīgu" un "bezbailīgu solistu ar ugunīgu spēles tehniku". Jau nākamās nedēļas nogalē Zvaigžņu festivāla turpinājumā gaidāmi diviem aizraujoši koncerti: