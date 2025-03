Cenas ziediem pieaug – kādus pušķus un par kādu cenu Latvijas iedzīvotāji iegādājas 8. martā?

Tuvojoties 8. martam, Rīgas Centrāltirgū ziedu cenas ir mainīgas: vienas tulpes cena svārstās no viena līdz 2 eiro, gerberas maksā no 1,50 eiro, bet frēzijas no 2 eiro. Viena lilija maksā 6–8 eiro, bet par mimozas pušķi nāksies samaksāt aptuveni 10–15 eiro. Pušķu cenas sākas no 20 eiro, ziņo LSM+.



Pēc Centrāltirgus ziedu pārdevēju teiktā, vispopulārākie ziedi ir tulpes, narcises un sniegpulkstenītes, ziņo Latvijas Radio 4 raidījums "Doma laukums".



Ziedu kioskos pie Vērmanes dārza hiacintes maksā 2,50 eiro, tulpes – no 1,70 līdz 2 eiro, mimoza – 10 eiro, bet pušķi – no 25 līdz 40 eiro.



Viens no populārākajiem ziedu iegādes veidiem ir ziedu bāzes.