Ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar mirušā pelniem? Vai tos var izkaisīt jūrā vai mežā?

Pēc kremācijas mirušā pelni faktiski nav īsti “pelni” tradicionālā izpratnē, kā, piemēram, degšanas rezultātā radušies pelni no koka vai papīra. Kremācijas process notiek ļoti augstā temperatūrā (aptuveni 760–980 grādu temperatūrā), kā rezultātā mīkstie audi pilnībā iztvaiko, un pāri paliek tikai kaulu fragmenti un minerālie atlikumi, kas ir sastopami dabā. Tie ir līdzīgi smalkam pulverim vai sīkām granulām gaiši pelēkā krāsā. Pieauguša cilvēka pelnu daudzums vidēji ir 1,4–3,6 litri, kas tiek ievietoti urnā (kopējais svars var būt no 1,5 līdz 4 kg, atkarībā no aizgājēja kaulu blīvuma, auguma un ķermeņa uzbūves).