Eiropā notikuši noslēpumaini sprādzieni divos naftas pārstrādes uzņēmumos, kas strādā ar Krievijas naftu
Eiropā vienlaikus notikuši divi incidenti naftas pārstrādes rūpnīcās, kas saistītas ar Krieviju. Sprādzieni un ugunsgrēki izcēlušies Ungārijā un Rumānijā – abos gadījumos cietuši uzņēmumi, kas izmanto Krievijas naftu.
20. oktobra vakarā, Ungārijas pilsētā Sāzhalambatā izcēlās ugunsgrēks lielākajā valsts naftas pārstrādes rūpnīcā MOL. Kā ziņo “Magyar Nemzet”, ugunsgrēka dēļ rūpnīcas darbība varētu tikt īslaicīgi pārtraukta. Liesmas ir izdevies lokalizēt, taču pagaidām nav zināms, cik liels ir nodarītais kaitējums.
Ņemot vērā situāciju un iespējamos riskus, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns nekavējoties sasauca apspriedi ar MOL vadību un iekšlietu ministru.
Tajā pašā dienā sprādziens satricināja arī “Petrotel Lukoil” naftas pārstrādes rūpnīcu Rumānijā, kas, kā liecina nosaukums, pieder Krievijas uzņēmumam “Lukoil” un apstrādā Krievijas naftu.
Saskaņā ar uzņēmuma pārstāvju sniegto informāciju, incidents noticis brīdī, kad rūpnīcas teritorijā ārpakalpojuma sniedzējs veicis tehniskās apkopes darbus. Sprādzienā cietis viens strādnieks, kurš ar traumām nogādāts slimnīcā. Uzņēmuma pārstāvji paziņojuši, ka sprādziens nav ietekmējis galvenās tehnoloģiskās iekārtas vai rūpnīcas darbību kopumā.
Pēdējā laikā problēmas piemeklē arī pašas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Kopš augusta sākuma Ukraina veikusi vismaz 28 triecienus pa stratēģiski nozīmīgiem Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, būtiski ietekmējot Krievijas naftas rūpniecības kapacitāti un eksporta iespējas.