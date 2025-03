Šonedēļ sākas skolēnu pieteikšanās Ēnu dienai...

Skolēnu pieteikšanās tradicionāli norisināsies trīs iespēju kārtās – no 7. līdz 10. martam, no 14. līdz 17. martam un no 21. līdz 24. martam. Savukārt no 27. līdz 31. martam skolēniem būs pieejama garantētā iespēja pieteikties kādā no brīvajām vakancēm, ja savu ēnošanas vietu nebūs izdevies iegūt iepriekš. Plašāku informāciju par pieteikšanās kārtību var iegūt portālā www.enudiena.lv.