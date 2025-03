Vilis Krištopans: NATO ir Eiropas armija...

Baidos, ka Eiropas Komisija nogrims savās “klimata halucinācijās”, kā es tās saucu. Pašreizējā Eiropas budžeta periodā, kas noslēdzas 2027. gadā, klimata glābšanai ir atvēlēti 100 miljardi eiro, kamēr aizsardzībai tikai desmit. Bet vajadzētu būt otrādi! Taču es šaubos, vai pašreizējā Eiropas Komisija kaut ko te spēs mainīt. Nupat, lidojot no Amerikas, Frankfurtes lidostā nopirku visas vācu avīzes, lai izlasītu, ko tās raksta par Vācijā tikko notikušajām vēlēšanām. Un tagad jau pat avīzes vācu zaļos, kuri, par laimi, vēlēšanās izgāzās, dēvē par “klimata fašistiem”. Ne es to esmu izdomājis. Bet Eiropas Parlamentā pagaidām visi balsojumi rāda, ka no 720 deputātiem apmēram 500 ir klimata fašisti. Tad kādas pārmaiņas mēs varam gaidīt? Jo nav iespējams, ka vienlaikus atradīsies 100 miljardi gan klimatam, gan arī aizsardzībai.