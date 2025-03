Latvijas komēdijas balva “Grābeklis” apceļos deviņas pilsētas

Labākais joks tiks apbalvots katrā pilsētā. Visos Grābekļos uzstāsies 10 komiķi no abām lielākajām Latvijas komiķu apvienībām - Comedy Latvia un Riga Stand - Up. Skatītājiem būs iespēja novērtēt komiķu jokus balsojot, lai noskaidrotu attiecīgās pilsētas labāko joku. Finālā Rīgā, saskaitot balsis kopā, tiks apbalvots visas Latvijas gada joks. Tāpat, sākot ar 7. martu, kad Latvijas “Grābeklis” piedzīvos pirmizrādi, internetā būs iespējams balsot par gada komiķi no Comedy Latvia apvienības.