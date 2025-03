Apbalvoti Latgales kultūras gada balvas "Boņuks 2024" ieguvēji (VIDEO)

Pateicoties latgaliešu kultūras ziņu portālam lakuga.lv un Latvijas Sabiedriskā medija portālam lsm.lv, no 17. februāra līdz 27. februārim ikviens gribētājs varēja balsot par savu simpātiju. Šogad sabiedrība ir lēmusi, ka 2024. gada simpātijas balvas – “Žyks” – saņēmējs ir raidījumu cikls “Pazudušū pādu retrospekceja - pīrūbeža”. ” Tas ir 6 raidījumu kopums, kur skatītājs var sekot līdzi divu jauniešu pārgājienam pa Latgales pierobežu maršrutā Līdumnieki – Zilupe – Ezernieki – Indra – Piedruja, iepazīt tās cilvēkus un elpu aizraujošos dabas skatus. Idejas autori un realizētāji ir Ričards Benislavskis un Edijs Strušels, kas iepazīstina skatītājus ar kultūrvēstures faktiem, intervē vietējos iedzīvotājus un sniedz koncertus, izpildot gan Romulda Jermaka klaviermūziku, gan mūziku no Edija Strušela speciāli šim projektam radītā cikla “Pi(Rūbeža)”. Ričards un Edijs ir veidojuši šo raidījumi pašu spēkiem visā projekta garumā, sākot no vēstures faktu analīzes un maršruta izveides, turpinot ar tehnisko nodrošinājumu audio un video failu reģistrēšanai, fona mūzikas ierakstīšanu un beidzot ar video montāžu, publicēšanu un popularizēšanu sociālajos tīklos.