Puse Baltijas iedzīvotāju uzskata, ka pensijas tik un tā viņiem nebūs. Speciālists: "Būs, tikai maza!"

Ko tad, ja pensija tomēr pienāks, bet izrādīsies, ka naudas ir stipri par maz? Cilvēki neapjūk – vairumam Latvijas iedzīvotāju ir plāns B. Populārākais no tiem – pensijā turpināt strādāt: Šādu gatavību pauduši pat 74 % aptaujāto. Taču gan Baltijas un Eiropas oficiālie nodarbinātības dati ļauj viegli aprēķināt, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pensionāri pensijā pavada vien vidēji sešus veselīgus gadus. Un tikai 23 % no viņiem turpina strādāt. Te aktuāls ir arī jautājums par sabiedrības veselību kopumā un katra paša tālredzīgām un savlaicīgām rūpēm par savu veselību, bet paļauties uz to, ka 70 gadu vecumā no rīta, enerģijas pārpilns, gribēsi lēkt no gultas un gāzt kalnus, ir diezgan naivi. Ja 20 gados vēl tā var šķist, iespējams, ir īstais laiks apciemot vecvecākus un pavērot, kā viņi jūtas.