2030. gadā skolās būs par trešdaļu mazāk 1. klases bērnu

Rīgā ir par 28 skolām vairāk nekā rāda IZM aprēķini skolu tīkla nākotnes tendencēm, jo lielā mērā tas ir skaidrojams ar lielo skaitu mazo privātskolu un iedzīvotāju migrāciju no pārējās Latvijas, it sevišķi no Pierīgas, uz Rīgas vidusskolām. Turpretī Latgalē visās pašvaldībās ir nākotnes demogrāfijas tendencēm neatbilstošs skolu skaits, lai nākotnē tajās uzturētu vidēja mēroga vidusskolas esošajā skaitā.