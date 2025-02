“Straume” tuvojas „Oskara” balvu ceremonijai: kur un kad varēsim vērot ceremoniju

Oskara balvas kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma" iepriekš īsais saraksts netika izsludināts, toties dažādos pasaules un īpaši ASV medijos intensīvi tika veidoti Oskara prognožu saraksti, kuros "Straume" parādījās arvien biežāk; pozitīvu rezultātu solīja arī strauji pieaugošais starptautisko balvu un nomināciju skaits. Kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma" Latvijas "Straumes" konkurenti ir Holivudas lielbudžeta projekti "Prāta spēles 2 / Inside Out 2" un "Robots savā vaļā / The Wild Robot", Austrālijas filma "Memoir of a Snail" un britu leģendārās studijas "Aardman Animations" filma "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl".