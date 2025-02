Latvijas ministri valdības “restarta” gaisotnē stāsta par saviem nākotnes plāniem

Jāteic, ka ne visi ministri sniedza savu redzējumu par iecerētajiem plāniem, bet daļa to vairāk vai mazāk izvērsti sniedza. Iespējams, daļa viņu kolēģu bija šokā par negaidīto trīs ministru (labklājības ministra Ulda Auguļa no Zaļo un zemnieku savienības, izglītības uz zinātnes ministres Andas Čakšas no “Jaunās vienotības” un satiksmes ministra Kaspara Briškena no “Progresīvajiem”) atkāpšanās pieprasījumu, ka viņi tā īsti vairs nespēja formulēt savus uzdevumus valdības pēkšņā “restarta” gaisotnē. Jauns.lv publicē piesūtītās atbildes. No 14 ministriem komentārus Jauns.lv līdz šim snieguši seši – no Labklājības, Veselības, Viedās administrācijas, Ārlietu, Tieslietu un Klimata un enerģētikas ministrijām.