Rīgā patvertnēs pietiks vietas 200 000 iedzīvotāju...

Rīgas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons “Kas Jauns Avīzei” stāsta, ka Rīgā pašvaldībai un valstij piederošajos īpašumos apsekotas 552 iespējamās patvēruma vietas, no kurām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests par atbilstošām vai daļēji atbilstošām atzinis vairāk nekā pusi jeb 358 vietu (204 no tām ir pašvaldības īpašumā). Šajās telpās, neskaitot privātos īpašumus, varētu izvietoties aptuveni 200 000 iedzīvotāju. Pie 32 patvēruma vietām jau uzliktas zīme “Patvertne”. Bet tas nenozīmē, ka tur jau viss ir gatavs, tieši otrādi – tikai pašlaik tiek domāts par to iekārtošanu un aprīkošanu (tualetēm, ventilācijas izveidi, ugunsdzēšamajiem aparātiem, dzeramā ūdens tvertnēm, soliem, gultām, pārtikas rezervēm un tā tālāk). Šogad galvaspilsētas pašvaldība šim mērķim nolēmusi atvēlēt pusotru miljonu eiro, kas varētu pietikt tikai 30 patvertņu pilnīgai iekārtošanai.