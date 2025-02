Tauta šūmējas: "kādā sakarā" Diasporas grupas vadītāja tiekas ar Palestīnas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem

Latvijas īpašais pārstāvis Palestīnā (ar rezidenci Rīgā) tiek iecelts kopš 2014. gada. Viņa pienākumos ietilpst Latvijas un Palestīniešu pašpārvaldes divpusējo kontaktu uzturēšana un iesaistīšanās ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītu jautājumu risināšanā. Grauze ir kļuvusi par ceturto Latvijas īpašo pārstāvi Palestīnā. No 2022. gada līdz 2024. gadam Latvijas īpašais pārstāvis Palestīnā bija Juris Pogrebņaks, no 2018. līdz 2020. gadam – Gints Apals, no 2014. līdz 2018. gadam – Zanda Grauze.