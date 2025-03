Latvijā teju trešdaļa no dzīves aizgājušo tiek kremēti. Cik izmaksā kremācija un kādi mīti ap to valda?

Rīgas krematorijā vidēji tiek veiktas no 6 līdz 10 kremācijām dienā, taču vasaras mēnešos to skaits gan ir mazāks. Kremācijas cenas Latvijā sākas no apmēram 400 eiro, ja netiek rīkota liela atvadu ceremonija, pasūtīta atvadu zāle, izvēlēts ne tas dārgākais zārks un tamlīdzīgi. Taču, ja izvēlas pilnu pakalpojumu ar atvadu ceremoniju, cena stabili būs vairāk par tūkstoti. Izmaksas lielā mērā atkarīgas arī no tā, kādu zārku izvēlas (lētākais – 90 eiro, un tad jau uz augšu). Zārks ir obligāts, jo Latvijas likumdošana paredz, ka cilvēks ir jākremē zārkā, pat ja tas ir visvienkāršākais. Tas ir saistīts ar tehniskajām prasībām kremācijas krāsnīs, kurās tiek ievietots zārks. Daudzās pasaules valstīs ir iespējams kremēt arī bez zārka (piemēram, maisos), bet Latvijā šāds risinājums nav pieļaujams, saka Ilze Verpakovska.