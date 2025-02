FOTO: krāšņi atklāta neparastā stikla mākslas izstāde "Slāņi"

Pārstāvēto mākslinieku darbus konkursa kārtībā izvēlējās kuratores — Kati Kerstna (Igaunija), Daļa Truskaite (Dalia Truskaitė, Lietuva), Bārbala Gulbe un Marta Ģibiete (Latvija) — sadarbībā ar piesaistītiem vietējiem un starptautiska mēroga ekspertiem. Ekspozīcijai atlasīti 23 Baltijas mākslinieku autordarbi un kopdarbi — deviņi no Latvijas, septiņi no Lietuvas un septiņi no Igaunijas.