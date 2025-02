Latvijas formula: Vai notiek mākslīgā intelekta revolūcija?

Arī profesors Gatis Vītols piekrīt, ka pašlaik tehnoloģija pamatā kalpo kā asistents programmētājiem un dažās citās nozarēs, bet līdz galam nav skaidrs, kāds varētu būt plašāks tās pielietojums. Kolēģiem iebilst RSU pārstāve Agate Ambulte: “Pētījumi pierāda, ka, izmantojot mākslīgo intelektu, cilvēks var būt par 25 % efektīvāks, turklāt apmierinātāks ar darba rezultātu. Manuprāt, ar to jau vien pietiek, lai to uzskatītu par veiksmes stāstu. Mēs rūpīgi sekojam uzņēmumiem, kas šo tehnoloģiju izmanto, lai optimizētu dārgus procesus. Tā ir iespēja visām organizācijām kļūt efektīvākām un ātrākām, līdz ar to atbrīvojot resursus un laiku, ko veltīt cilvēkiem, ilgtspējai, videi un citiem faktoriem. Es šeit saredzu bezgalīgas iespējas.”