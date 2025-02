Turpinās kaislības ap attālināto darbu valsts iestādēs. Ierēdnis sazvanīts atbild no Ēģiptes

Ojārs: “Ir sanācis pēdējos gadus pavērot no malas attālināto darbu, ko veica mana sieva. Galvenā atšķirība no darba klātienē bija nepačakarētas vismaz 3 stundas no dienas ceļā un līdz ar to vairāk laika ģimenei un citām privātām lietām. Darbs izdarīts, visi priecīgi.”