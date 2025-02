Aktualitātes un izmaiņas pensiju sistēmā. Viss jaunais, kas jāzina gan pensionāriem, gan topošajiem pensionāriem

No pagājušā gada līdz 2029. gadam pie pensijas pakāpeniski tiek piešķirtas piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Šogad tās saņems pensionāri, kas pensionējušies no 2015. līdz 2017. gadam, nākamgad – no 2019. līdz 2020. gadam, 2027. gadā – no 2021. līdz 2023. gadam, 2028. gadā – no 2024. līdz 2026. gadam, bet no 2029. gada šīs piemaksas saņems jau visi pensionāri.