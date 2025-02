Priesteris Trapučka saņem vēstuli no "Mistera Velna": "Ja nedabūsi naudu, tiksi pie liela kauna"

Latvijas Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens" veica izmeklēšanu un nonāca uz "Mistera Velna" pēdām. Izpētot e-pasta tehniskos datus un rakstības stilu, atklājās, ka vēstules autors, visticamāk, ir 50 gadus vecs vīrietis no Rēzeknes, vārdā Otto (vārds mainīts). Viņš savulaik bija saistīts ar katoļu draudzi, bet vēlāk to pameta. Telefonsarunā ar priesteri un žurnālistiem Otto noliedza savu saistību ar vēstulēm un kļuva aizkaitināts, taču drīz pēc tam no servera pazuda viņa izmantotais domēns, kas liecina par pēdu slēpšanu.