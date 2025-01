LSM vadītāja Baiba Zūzena skaidro nacionālā medija saturu krievu valodā un atklāj auditorijas, ko īpaši centīsies sasniegt

Tā vienkārši runājot, šogad mums ir jāapvieno administratīvās funkcijas un jāsagatavojas, lai no nākamā gada sāktu realizēt vidēja termiņa stratēģiju. Tā būs satura veidošanas un kanālu modeļa izstrāde apvienotajam sabiedriskajam medijam, tehnoloģiskā arhitektūra, finansēšanas modeļa izstrāde, kas jāveic kopā ar SEPLP. Arī personāla politikas izstrāde, kas ir ārkārtīgi izaicinošs uzdevums, jo ir jāveido vienots darba samaksas modelis. Ļoti svarīgi pieminēt, ka tas paredz arī konstruktīva dialoga veidošanu ar trim arodbiedrībām par diviem koplīgumiem, kas nozīmē, ka tur ir, ko darīt. Tāpat priekšā ir vienota zīmola un vienotas uzņēmuma kultūras veidošana, jo nebūt nebūs vienkārši panākt to, lai apvienotajā uzņēmumā mēs sadarbotos un strādātu uz vienotu mērķi. Līdz ar to jautājumu loks ir plašs, un šogad ar to strādāsim.