"Sistēmas vaina" Ašeradens komentē misēkli ar laikus neizmaksātajām pensijām. Kļūda pensionārus skāra apkures sezonā

Tā kā pensionāri ir viena no neaizsargātākajām grupām, saskarties ar šādu situāciju apkures sezonas laikā ir visai nepatīkami. Jauns.lv vēlējās noskaidrot, kāpēc tad radās šāda kļūda, ko vajadzētu darīt pensionāriem, kuri ar to saskārās, un vai finanšu ministrs Arvils Ašeradens uzņemas atbildību par to. Jauns.lv sazinājās Ašeradenu tieši pirms nedēļas, kad problēma tikko parādījās, un atbildi saņēma tad, kad jau VSAA un Valsts ieņēmumu dienests (VID) paziņoja, kā tā tiek risināta.