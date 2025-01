VSAA: lielākā daļa pensionāru jau ir saņēmuši neizmaksāto pensijas daļu par kļūdaini aprēķināto pensiju

Ja algas nodokļa grāmatiņa vispār netiks iesniegta darba devējam, tad tā automātiski tiks iesniegta pensijas izmaksātājam, nodoklis netiks piemērots tai pensijas daļai, kas ir līdz 1000 eiro, taču darba devējs ieturēs nodokli no algas no pirmā eiro. Taču jebkurā gadījumā cilvēks šo naudu nezaudēs - to varēs atgūt nākamajā gadā, no 1.marta iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (algas un pensijas dati tajā ielasīsies automātiski).