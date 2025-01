Ar “Straumes” kaķi nopelnīt grib daudzi... iedzīvotāji ziņo par nelikumīgu tēla izmantošanu reklāmās

Dizainu iespējams aizsargāt arī ar citiem intelektuālā īpašuma veidiem, piemēram, reģistrējot to kā dizainparaugu. Aizsargājot rūpniecisko īpašumu (kā preču zīmi vai dizainparaugu), tiesību turētājam Latvijas teritorijā tiek nodrošinātas izņēmuma tiesības to izmantot, aizliegt to lietot citiem, kā arī pieņemt citus lēmumus par tā izmantošanu.