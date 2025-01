Kura pienākums ir autobusos gādāt par piesprādzēšanos - šofera, pasažieru vai kāda cita? Iedzīvotāju domas dalās

Arī Gvido pauž līdzīgus uzskatus. "Tā ir šofera atbildība - parūpēties par to, lai visi pasažieri būtu piesprādzējušies. Šofera atbildība no maršruta sākuma līdz maršruta beigām nogādāt visus pasažierus sveikus un veselus!" norāda iedzīvotājs. Savukārt Marta dalās savā pieredzē, dzīvojot Lielbritānijā. Viņa norāda, ka "starppilsētu reisos šoferi vienmēr iziet cauri autobusam un pārliecinās par to, ka cilvēki ir piesprādzējušies".