"Mikroautobusa vadītājs mēģināja apdzīt, pasažieri nebija piesprādzējušies" - atklājas jaunas detaļas par traģēdiju uz Ventspils šosejas

Kā LTV komentē abu kravas auto šoferi – šķīdoņa dēļ ceļa apstākļi no rīta bijuši slikti. Uz braucamās daļas bijusi sniega un ledus putra. Braukšana – lēna un lielākoties – pa citu auto iebrauktām sliedēm. Mikroautobuss mēģināja apdzīt priekšā braucošo kravas auto, taču no pretējās puses līkumā parādījās cits kravas auto. Lai gan abi kravas auto mēģināja bremzēt un izvairīties, mikroautobuss nepaspēja atgriezties savā joslā. Tas vispirms sadūrās ar pretim braucošo kravas mašīnu, tad atsitās pret apdzenamo un noskrēja no ceļa.