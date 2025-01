Arigo Toro (iepriekš Aldis Gobzems) vērsies prokuratūrā pret Jurģi Liepnieku, vainojot viņu smagā noziegumā

Kā zināms, 2023. gadā Jurģis Liepnieks paziņoja par šķiršanos no Ilzes Elizabetes Liepnieces. “Tāpat kā labām lietām reizēm pienāk gals, arī mums bija jāiet tālāk. Lai izvairītos no baumām un neskaidrībām, vēlamies pateikt, ka pēc 16 gadiem kopā, no kuriem 9 gadi laulībā, mēs ar Ilzi Elizabeti Liepnieci esam nolēmuši turpmāk doties dzīvē katrs pa savu ceļu. Mēs paliekam draugi un sadarbības partneri, pilni cieņas un pateicības vienam pret otru par daudzajiem brīnišķīgajiem mirkļiem un lielisko laiku kopā,” tolaik sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja Liepnieks, kas ar Ilzi apprecējās 2014. gadā.