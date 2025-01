Jūrmalā pie Baltās kāpas izcirtīs mežu, lai būvētu privātmājas

Zemesgabalu “Vārnukrogs 1801” Lielupes labajā krastā netālu no Baltās kāpas pie Lielupes un Buļļupes satekas, kas ir dabas pamatnes teritorija, SIA “Mežakrasts” par 117 500 latiem (167 187 eiro) no Rīgas domes SIA “Rīgas meži” iegādājās 2013. gadā. 2018. gadā Jūrmalas dome lēma, ka var mainīt šī zemesgabala izmantošana statusu un to atvēlēt apbūvei ar savrupmājām. 2019. gadā šī ideja tika nodota sabiedriskajā apspriešanai, bet vairāki tūkstoši jūrmalnieku pret to iebilda un projekts tika apturētas. Toreizējais Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (Zaļā partija) teica, ka, ja gadījumā atkal atdzims šis plāns un jūrmalnieki pret to protestēs, tad tas netiks virzīts. Tagad Gatis Truksnis saka, ka vairs šo projektu nevar ietekmēt, jo nav Jūrmalas domes priekšsēdētājs, bet tagadējā Jūrmalas pašvaldības vadītāja Rita Sproģe (ZZS) pagājušā gada 28. novembra pašvaldības sēdē nevarēja nosaukt, cik lielai jābūt pilsētnieku pretestībai, lai “Mežakrasta” projekts tiktu noraidīts.