Tiesa liek atjaunot Kronlaku Mūzikas akadēmijas pasniedzēja amatā, kurš iepriekš tika atstādināts par iespējamu seksuālu uzmākšanos

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu atzīts par spēkā neesošu akadēmijas 2024.gada 9.aprīļa darba devēja uzteikums un nospriests prasītāju atjaunot darbā par asociēto profesoru Kompozīcijas katedrā. Pēc sprieduma spēkā stāšanās no akadēmijas par labu darba ņēmējam nolemts piedzīt vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku un advokāta izdevumus, kas kopumā ir 19 429 eiro. Apgabaltiesa uzskatīja, ka nav mērķtiecīgi noteikt nekavējošu sprieduma izpildi šajā daļā, kā to lūdzis prasītājs, un to noraidīja. Savukārt, lemjot par sprieduma labprātīgas izpildes termiņa noteikšanu, apgabaltiesa atzina, ka tas nosakāms īsāks par likumā maksimāli noteikto.