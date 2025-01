Jau ziņots, ka šī gada jūlijā krievu militārais blogeris Kirils Fjodorovs publicēja interviju ar krievu militāristu, kurš pastāstīja, kā okupētajās teritorijās tiek nolaupīti un spīdzināti ukraiņi par to, ka iedzīvotāji sarunājas ukraiņu valodā. Krievu okupants stāstīja, ka Mariupole un Berdjanska ir kļuvušas par "normālām" krievu pilsētām, kas divu gadu laikā ir attīrītas no "ukraiņu mēsliem", tikmēr Fjodorovs sēž līdzās un visu to apmierināti klausās.